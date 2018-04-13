10 апреля сервис Kakao Taxi ввёл в действие «умную» систему вызова такси на платной основе, которая работает с применением искусственного интеллекта. Пользователь специального приложения вводит в систему желаемое место прибытия, после чего искусственный интеллект рассчитывает расстояние, время, данные о предыдущих поездках к указанному месту, ситуацию на дорогах и другое, передавая запрос водителю такси, который с наибольшей вероятностью ответит на вызов. При этом, таксисты, видя в системе новый вызов, более не смогут заранее посмотреть место назначения. Тем самым, они лишаются возможности выбирать тех клиентов, которые им удобны. Стоимость такого «умного» вызова составляет 1 тыс. вон или 94 цента. Первоначально предполагалось, что стоимость такого вызова может достичь 4 долларов. Но после протестов водителей министерство сухопутных территорий и транспорта рекомендовало снизить отметку до действующего уровня, с чем компания Kakao согласилась.







