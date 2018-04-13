В марте уровень безработицы в РК вырос на 0,4%, составив 4,5% общей численности трудоспособного населения. Это самая высокая отметка с марта 2001 года, когда она составляла 5,1%. Численность занятого населения выросла на 112 тыс. человек, составив 26 млн 555 тыс. человек. Нынешний рост самый низкий за последние восемь лет, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Безработица среди молодёжи до 30 лет увеличилась на 0,3%, составив 11,6%. Уровень занятости остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем – 66,1%. Соответствующий показатель среди молодёжи до 30 лет составил 42%, увеличившись за год на 0,6%.

