Уровень безработицы в РК составил в марте 4,5% Video

Опубликовано : 2018-04-11 10:43:07 Обновлено : 2018-04-12 10:27:54

В марте уровень безработицы в РК вырос на 0,4%, составив 4,5% общей численности трудоспособного населения. Это самая высокая отметка с марта 2001 года, когда она составляла 5,1%. Численность занятого населения выросла на 112 тыс. человек, составив 26 млн 555 тыс. человек. Нынешний рост самый низкий за последние восемь лет, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Безработица среди молодёжи до 30 лет увеличилась на 0,3%, составив 11,6%. Уровень занятости остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем – 66,1%. Соответствующий показатель среди молодёжи до 30 лет составил 42%, увеличившись за год на 0,6%.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>