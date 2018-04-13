За первые 10 дней апреля южнокорейский экспорт вырос на 25,8%

За первые 10 дней апреля южнокорейский экспорт увеличился на 25,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в Корейском таможенном управлении, его объём составил за указанный период 14 млрд 30 млн долларов. Средний объём экспорта за рабочий день составил 1млрд 870 млн долларов, увеличившись на 17,4% в годовом исчислении. Экспорт полупроводников возрос на 46,1%, нефтехимической продукции - на 44,6%, морских судов – на 66,1%. При этом экспорт средств беспроводной связи сократился на 36,3%. Объём импорта за период с 1 по 10 апреля составил 14 млрд 430 млн долларов, увеличившись на 17% в годовом исчислении. Таким образом, торговый дефицит зафиксирован в размере 400 млн долларов.







