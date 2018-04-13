Крупнейшие компании РК активно выходят на зарубежные рынки

В течение пяти лет количество зарубежных филиалов 30 крупнейших финансово-промышленных конгломератов РК выросло примерно на тысячу. Такие данные представила компания CEO Score, которая оценивает достижения менеджмента крупных компаний. Указывается, что по состоянию на конец прошлого года в других странах работали 3.455 филиалов. Это на 37,9% больше, чем в конце 2012 года. В этот период появилось 1.580 новых и были закрыты 630 старых филиалов. Компания Hanhwa создала 235 новых филиалов, доведя их количество до 325. Samsung увеличила показатель до 215 единиц. На третьем месте с отметкой 160 компания CJ, которая активно выходит на мировой рынок грузовых перевозок и пищевой отрасли.

