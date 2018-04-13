Крупнейшие компании РК активно выходят на зарубежные рынки

Опубликовано : 2018-04-11 11:01:06 Обновлено : 2018-04-11 11:54:23

Крупнейшие компании РК активно выходят на зарубежные рынки

В течение пяти лет количество зарубежных филиалов 30 крупнейших финансово-промышленных конгломератов РК выросло примерно на тысячу. Такие данные представила компания CEO Score, которая оценивает достижения менеджмента крупных компаний. Указывается, что по состоянию на конец прошлого года в других странах работали 3.455 филиалов. Это на 37,9% больше, чем в конце 2012 года. В этот период появилось 1.580 новых и были закрыты 630 старых филиалов. Компания Hanhwa создала 235 новых филиалов, доведя их количество до 325. Samsung увеличила показатель до 215 единиц. На третьем месте с отметкой 160 компания CJ, которая активно выходит на мировой рынок грузовых перевозок и пищевой отрасли.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>