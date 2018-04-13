В РК происходит старение компаний

Опубликовано : 2018-04-11 11:14:30 Обновлено : 2018-04-11 11:58:55

В РК происходит старение компаний

В РК наблюдается старение компаний из-за того, что молодые предприятия не могут занять свою нишу на рынке. По данным института экономических исследований, представленным 10 апреля, по состоянию на 2016 год в стране насчитывалось лишь 116 компаний, работающих менее 10 лет. Это на 26,6% меньше, чем в 2012 году. Речь идёт о компаниях, которые разместили свои ценные бумаги на биржах РК, США, Китая и Японии. При этом финансовый сектор исключается. В США снижение количества молодых компаний составило лишь 0,7%. В РК доля таких компаний сократилась с 10,1% в 2012 году до 7,2% в 2016 году. В США показатель составляет 31,4%, в КНР 8,2%. В Японии обстановка хуже – 3,8%. В институте отмечавют необходимость проведения государством политики поддержки предпринимательства и развития уже существующих молодых предприятий.

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