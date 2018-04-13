Мэрия Сеула улучшит условия труда фрилансеров

Мэрия Сеула решила улучшить условия труда фрилансеров, работающих в различных сферах. Такое решение было принято после опубликования результатов опроса, проведённого среди тысячи внештатных работников. Выяснилось, что фрилансеры постоянно сталкиваются с трудностями, связанными с несправедливыми условиями контракта, низкой оплатой, отсутствием условий соцобеспечения. Их средняя зарплата составляет 1,4 тыс. долларов в месяц. Это ниже минимума, определённого мэрией в 1,6 тыс. долларов, а также ниже минимальной оплаты труда – 1,5 тыс. долларов. 44,2% респондентов сообщили, что при заключении сделки не подписывают никаких контрактов или договоров. Среди причин этого 32,6% указывали, что компания-наниматель ссылается на якобы устоявшиеся правила. 11,8% назвали нежелание заказчика составлять документ. Значительная часть фрилансеров сталкивалась с отменой контракта в одностороннем порядке, задержкой или невыплатой зарплаты. Среди желаемых мер по исправлению ситуации респонденты отметили оказание консультационной поддержки в юридических и налоговых вопросах, а также усиление мониторинга проблем с нарушением прав человека и неприемлемых действиях в отношении фрилансеров. Мэрия столицы намерена сформировать рабочую группу по этому вопросу.

