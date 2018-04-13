Ким Дон Ён: РК не может быть признана валютным манипулятором

РК не отвечает условиям, необходимым для её признания валютным манипулятором. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с министром финансов США Стивном Мнучином в преддверии публикации доклад о валютной политике торговых партнёров Вашингтона. Ким Дон Ён пояснил своему американскому коллеге ситуацию с торговым балансом с США и текущим платёжным балансом. Ежегодно в апреле и октябре США публикуют полугодовой доклад о валютной политике своих торговых партнёров, в который включается список манипуляторов. Для включения в него необходимы три условия: профицит баланса в торговле с США по итогам года более 20 млрд долларов, профицит текущего платёжного баланса более 3% ВВП, объём интервенций на валютном рынке внутри страны должен превышать в течение года 2% ВВП. РК отвечает лишь двум первым условиям. РК входит в контрольный список стран, валютная политика которых заслуживает особого внимания.





