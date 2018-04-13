Одобрен план реструктуризации компании STX Offshore & Shipbuilding

Опубликовано : 2018-04-12 12:18:53 Обновлено : 2018-04-12 12:20:54

Одобрен план реструктуризации компании STX Offshore & Shipbuilding

Правительство и Корейский банк развития решили одобрить план корпоративной реструктуризации судостроительной компании STX Offshore & Shipbuilding. Он предусматривает в течение пяти лет предоставление сотрудникам компании 6-месячных неоплачиваемых отпусков, сокращение зарплаты и отмену премиальных надбавок. План представляет также продажу части активов компании с целью снижения долгов. Данный план отвечают требованиям о сокращении расходов на содержание персонала минимум на 75%. В этой связи нет необходимости вводить внешнее управление.  





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