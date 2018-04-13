Экспорт автомобилей производства РК сократился в марте на 10,3%

Экспорт автомобилей южнокорейского производства сократился в марте на 10,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за снижения спроса на мировых рынках. В прошлом месяце из РК экспортированы 223.855 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 760 млн долларов, сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Экспорт запчастей сократился на 11,1%. Что касается производства автомобилей, то оно уменьшилось в прошлом месяце на 10,7% в годовом исчислении, а продажи на внутреннем рынке сократились на 4,1%.







