Экспорт автомобилей производства РК сократился в марте на 10,3%

Опубликовано : 2018-04-12 12:30:27 Обновлено : 2018-04-12 12:31:23

Экспорт автомобилей производства РК сократился в марте на 10,3%

Экспорт автомобилей южнокорейского производства сократился в марте на 10,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за снижения спроса на мировых рынках. В прошлом месяце из РК экспортированы 223.855 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 760 млн долларов, сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Экспорт запчастей сократился на 11,1%. Что касается производства автомобилей, то оно уменьшилось в прошлом месяце на 10,7% в годовом исчислении, а продажи на внутреннем рынке сократились на 4,1%.  



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