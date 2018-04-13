Банк Кореи сохранил в четверг учётную ставку на уровне 1,5%, учитывая внутренние и внешние риски. Ставка остаётся неизменной с ноября прошлого года, когда она была повышена на четверть процента. Её уровень сейчас выше, чем в США. Решение руководства Банка Корея не стало неожиданностью, поскольку сохранение учётной ставки на прежнем уровне прогнозировали большинство экспертов. Они отмечают низкий уровень инфляции, составивший в первом квартале всего лишь 1,3%. Это самый низкий показатель после третьего квартала 2016 года и ниже прогноза Банка Кореи, который составляет 1,5%. Кроме того, увеличилось количество факторов, которые могут оказать негативное влияние на отечественную экономику.







