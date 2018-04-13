Банк Кореи оставил учётную ставку на уровне 1,5%Video

Опубликовано : 2018-04-12 15:36:50 Обновлено : 2018-04-13 09:07:39

Банк Кореи сохранил в четверг учётную ставку на уровне 1,5%, учитывая внутренние и внешние риски. Ставка остаётся неизменной  с ноября прошлого года, когда она была повышена на четверть процента. Её уровень сейчас выше, чем в США. Решение руководства Банка Корея не стало неожиданностью, поскольку сохранение учётной ставки на прежнем уровне прогнозировали большинство экспертов. Они отмечают низкий уровень инфляции, составивший в первом квартале всего лишь 1,3%. Это самый низкий показатель  после третьего квартала 2016 года и ниже прогноза Банка Кореи, который составляет 1,5%. Кроме того, увеличилось количество факторов, которые могут оказать негативное влияние на отечественную экономику.  



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