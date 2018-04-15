США ввели антидемпинговые пошлины на южнокорейские нефтяные трубы

США ввели 75-процентные антидемпинговые пошлины на трубы нефтяного сортамента (OCTG), которые входят в список главных экспортных товаров РК. Министерство торговли США объявило о соответствующем решении 12 апреля. В отношении южнокорейской компании Nexteel размер пошлин был определён на уровне в 75,81%, Seahsteel – 6,75%. Показатель по другим компаниям составил 19,68%. В министерстве указали, что Nexteel не предоставила важную информацию и значительно затянула процедуру антидемпингового расследования.

