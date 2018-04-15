В РК вырос поток китайских туристов

Опубликовано : 2018-04-13 10:46:25 Обновлено : 2018-04-13 17:49:37

В РК вырос поток китайских туристов

В РК вновь растёт поток китайских туристов. По данным министерства планирования и финансов, опубликованным 13 апреля, их количество выросло на 13,3% в годовом исчислении. Рост показателя фиксируется впервые с февраля прошлого года. Конкретных статистических данных пока нет, но сообщается, что в прошлом месяце показатель превысил 400 тыс. человек. Количество туристов из КНР резко сократилось после того, как в марте прошлого года Пекин ввёл запрет на групповые туры в РК в ответ на решение Сеула о размещении американских комплексов ПРО THAAD. В министерстве отметили, что пока рано говорить о том, перерастёт ли нынешний рост в тенденцию.

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