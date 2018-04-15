Экономика РК продолжает стабилизироваться

Правительство РК пришло к выводу, что в отечественной экономике продолжается процесс стабилизации за счёт роста инвестиций в производственные мощности, показателей обрабатывающей промышленности и объёма потребления. На это указывает доклад министерства планирования и финансов, представленный 13 апреля. Отмечается, что положительная динамика обеспечена хорошими показателями экспорта. В феврале общий объём производства не изменился по сравнению с январём, но производство автомобилей и полупроводников увеличилось, обеспечив рост в обрабатывающей промышленности на 1,1%. Инвестиции в производственные мощности выросли на 1,3%, сохранив рост четвёртый месяц подряд. Между тем, в марте экспорт вырос на 6,1% в годовом исчислении, сохраняя положительную тенденцию 17 месяцев подряд. Правительство РК намерено работать над смягчением внешних рисков и реализацией политики по повышению качества жизни населения за счёт создания качественных рабочих мест.



