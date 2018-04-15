В Пекине состоится заседание совместного экономического комитета

20 апреля в Пекине состоится 22-е заседание совместного экономического комитета РК и КНР. Об этом сообщили 13 апреля в МИД РК. Делегации сторон возглавят замминистра иностранных дел РК Чо Хён и заместитель министра коммерции КНР Гао Янь. Со стороны РК в мероприятии также примут участие представители министерства планирования и финансов, промышленности, торговли и энергетики и других ведомств. В повестку заседания войдут вопросы общей экономической ситуации в мире, оценки экономического сотрудничества РК и КНР, состояние выполнения важных договорённостей, которые были достигнуты по итогам саммита РК и КНР в декабре прошлого года. Заседания комитета проводятся регулярно с 1993 года. Последняя встреча состояласм два года назад, после чего последовала пауза, связанная с несогласием Пекина с размещением в РК американских комплексов ПРО THAAD.



