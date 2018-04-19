В РК высокий уровень энергопотребления

Опубликовано : 2018-04-16 12:13:55 Обновлено : 2018-04-16 13:55:15

В РК высокий уровень энергопотребления

РК занимает второе место среди стран-членов ОЭСР по объёму потребления угля на одного человека. Об этом говорится в представленном 16 апреля докладе, подготовленном Национальным статистическим управлением и энергетическими компаниями. Указывается, что в 2016 году объём энергопотребления на одного человека в РК составлял 5,6 тонны нефтяного эквивалента (TOE). Это пятый показатель среди стран ОЭСР. В Японии отметка составляет 3,5 тонны, в Германии 3,9 тонны, во Франции 3,6 тонны. Показатель выше южнокорейского отмечен в Норвегии - 9,2 тонны, в Канаде - 9,1 тонны, США 7,1 тонны, в Австралии 5,7 тонны. Стоит отметить, что объём потребления угля на одного человека составил 1,6 тонны нефтяного эквивалента. За 10 лет отметка выросла на 45,5%. Это выглядит довольно контрастно на фоне снижения показателя в крупнейших странах ОЭСР. Указывается, что отчасти, это связано с относительной дешевизной электроэнергии в РК. Люди тратят электричества больше, чем нужно, а на производство электроэнергии приходится тратить дешёвый уголь.


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