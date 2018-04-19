В РК высокий объём задолженностей частных компаний по отношению к ВВП

В третьем квартале прошлого года объём задолженностей частных компаний по отношению к южнокорейскому ВВП с составил 99,4%. Об этом говорится в докладе Института экономических исследований группы «Хёндэ», представленном 15 апреля. На Всемирном экономическом форуме (WEF) указывалось, что критической отметкой считается 80%. Показатель задолженностей домохозяйств также на 19,4% превысил критическую отметку в 75% ВВП. В докладе указывается, что повышение базовой процентной ставки в США приводит к снижению ликвидности на глобальном рынке. Таким образом, под ударом оказываются развивающиеся страны, где велика вероятность возникновения кредитного кризиса.

