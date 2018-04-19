Экспорт южнокорейских сигарет резко сократился

В первом полугодии этого года сумма южнокорейского экспорта сигарет сократилась на 28,3% в годовом исчислении, составив 216 млн долларов. В прошлом году общий показатель составил 1 млрд 125 млн 600 тыс. долларов. Это 16,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в докладе министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Резкое снижение показателя объясняется тем, что ОАЭ, которые являются основными покупателями южнокорейских сигарет, наложили на данную продукцию пошлины в 100%. Помимо этого местные власти с этого года ввели на сигареты НДС в размере 5%. В этой связи стоимость южнокорейских сигарет на местном рынке выросла вдвое.

