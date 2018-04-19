Экспорт южнокорейских сигарет резко сократился

Опубликовано : 2018-04-16 15:11:48 Обновлено : 2018-04-16 15:41:12

Экспорт южнокорейских сигарет резко сократился

В первом полугодии этого года сумма южнокорейского экспорта сигарет сократилась на 28,3% в годовом исчислении, составив 216 млн долларов. В прошлом году общий показатель составил 1 млрд 125 млн 600 тыс. долларов. Это 16,5% от экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в докладе министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Резкое снижение показателя объясняется тем, что ОАЭ, которые являются основными покупателями южнокорейских сигарет, наложили на данную продукцию пошлины в 100%. Помимо этого местные власти с этого года ввели на сигареты НДС в размере 5%. В этой связи стоимость южнокорейских сигарет на местном рынке выросла вдвое.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>