В РК вырос объём валютных депозитов

Из-за ослабления доллара США объём валютных депозитов в РК в марте вырос. По данным Банка Кореи, представленным 16 апреля, показатель составил 81 млрд 330 млн долларов. За месяц сумма возросла на 370 млн долларов. Речь идёт о депозитах граждан страны, компаний, а также иностранных частные и юридических лиц, находящиеся в РК более шести месяцев. В декабре прошлого года была зафиксирована рекордная сумма в 83 млрд 30 млн долларов. После этого в течение двух месяцев последовало снижение, а в марте вновь рост. Объём депозитов в пересчёте на доллары вырос за месяц на 610 млн долларов до 70 млрд 80 млн долларов. Это связывают с тем, что экспортные компании сохраняют свой капитал в долларах, ожидая повышения курса американской валюты.







