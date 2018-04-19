РК развивает экспортные сельскохозяйственные компании

Правительство РК продолжает усилия по поддержке экспорта малых и средних компаний, занятых в сельском хозяйстве. В этом году запущена специальная программа по поддержке профильных компаний в вопросе придания продукции товарных характеристик и организации сбыта за рубежом. Программа реализуется министерством продовольствия, сельского, лесного хозяйства и корпорацией по распространению сельскохозяйственной и морской продукции. 16 апреля в министерстве сообщили об окончании набора 31 компании для участия. В этом году на это выделено 4 млн долларов. Поддержка может оказываться в пределах от 15 до 250 тыс. долларов на каждое предприятие.

