РК развивает экспортные сельскохозяйственные компании

Опубликовано : 2018-04-16 16:07:07 Обновлено : 2018-04-16 16:30:36

РК развивает экспортные сельскохозяйственные компании

Правительство РК продолжает усилия по поддержке экспорта малых и средних компаний, занятых в сельском хозяйстве. В этом году запущена специальная программа по поддержке профильных компаний в вопросе придания продукции товарных характеристик и организации сбыта за рубежом. Программа реализуется министерством продовольствия, сельского, лесного хозяйства и корпорацией по распространению сельскохозяйственной и морской продукции. 16 апреля в министерстве сообщили об окончании набора 31 компании для участия. В этом году на это выделено 4 млн долларов. Поддержка может оказываться в пределах от 15 до 250 тыс. долларов на каждое предприятие.

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