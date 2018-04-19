В РК пройдёт строительная конференция Global Project Plaza 2018

С 17 по 19 апреля в Сеуле пройдёт масштабная конференция в сфере строительства Global Project Plaza-2018. Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности, торговли и энергетики, Корейская ассоциация промышленных предприятий (KOPIA) и Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). В рамках конференции 70 компаний из 37 стран представят проекты на общую сумму в 74,8 млрд долларов. Иностранные заказчики проведут консультации с представителями 204 отечественных строительных компаний. Конференция проводится с 2008 года. В её рамках южнокорейские предприятия получили 23 крупных заказа на сумму 4,7 млрд долларов.

