Делегация РК выразила опасения заместителю торгового представителя США

Опубликовано : 2018-04-17 10:57:06 Обновлено : 2018-04-17 11:05:48

Делегация РК выразила опасения заместителю торгового представителя США

16 апреля в Вашингтоне южнокорейская делегация во главе с президентом Корейской ассоциации внешней торговли Ким Ён Чжу встретилась с заместителем торгового представителя США Джеффри Гурришом. Делегация выразила опасения южнокорейских компаний по поводу ситуации с торговым партнёрством двух стран. Ким Ён Чжу указал, что благодаря договорённости сторон по соглашению о свободной торговле была решена проблема неопределённости дальнейшего сотрудничества. Это дало возможность выстраивать долгосрочную стратегию внешней торговли и инвестиций. Однако опасения южнокорейских деловых кругов вызывает отсрочка реализации решения по импорту сталелитейной продукции в США. Это связано с тем, что пока ещё не определены критерии для определения квот на экспорт в США профильной продукции. Ким Ён Чжу подчеркнул, что нужно создать критерии, которые не ударят по американским компаниям, нуждающимся в поставках стали.

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