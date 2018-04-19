Lotte Group расширяет присутствие на российском Дальнем Востоке

Опубликовано : 2018-04-17 10:59:11 Обновлено : 2018-04-17 11:01:37

Lotte Group расширяет присутствие на российском Дальнем Востоке

Один из крупнейших южнокорейских конгломератов Lotte Group расширяет своё присутствие на российском Дальнем Востоке.  В частности, компания  Hotel Lotte, которая занимается гостиничным и ресторанным бизнесом,  выкупила 100% акций гостиницы Hyundai во Владивостоке у Hyundai Heavy Industries.  Компания Lotte International приобрела около 10.000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края. Обе сделки общей стоимостью 79 млн 400 тыс. долларов одобрены Корейской комиссией по справедливой торговле. Приобретя гостиницу во Владивостоке, компания Lotte Hotel станет оператором в общей сложности 10 гостиниц за рубежом, в том числе по одной в Москве и Санкт-Петербурге.  



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