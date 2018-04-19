В марте поток китайских туристов в РК восстановил объём в 400 тыс. человек

Опубликовано : 2018-04-17 11:30:20 Обновлено : 2018-04-17 16:04:11

В марте поток китайских туристов в РК восстановил объём в 400 тыс. человек

В марте РК посетили 427.618 граждан Китая. Это на 16,5% больше, чем в предыдущем месяце и на 13% больше в годовом исчислении. Такие данные предоставлены 17 апреля министерством юстиции РК. Таким образом, впервые с февраля прошлого года за месячный период превышена отметка в 400 тыс. человек. В прошлом году из-за санкций Пекина, ставших ответом на размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD, поток китайских туристов в страну резко сократился, что ударило по южнокорейской туристической отрасли. Но сегодня, учитывая улучшение отношений РК и Китая, ситуация меняется в положительную сторону.

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