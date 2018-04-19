В РК вырос индекс ожидаемой деловой активности

Опубликовано : 2018-04-17 15:17:08 Обновлено : 2018-04-17 15:18:36

В РК вырос индекс ожидаемой деловой активности

Прогнозы ситуации в производственной отрасли РК достигли максимального уровня за последние три года. Однако эксперты призывают к сдержанности. 17 апреля Корейская торгово-промышленная палата представила данные по индексу ожидаемой деловой активности на второй квартал 2018 года. По результатам опроса 2.200 производственных компаний показатель составил 97 пунктов, что на 11 пунктов выше, чем в первом квартале. Кроме того, это самая высокая отметка со второго квартала 2015 года. Между тем, 15 кварталов подряд индекс не может достичь уровня в 103 пункта, зарегистрированного в третьем квартале 2014 года. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов указывает на обратное.   



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