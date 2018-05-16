Индекс опережающих индикаторов в РК второй месяц подряд ниже 100 пунктов

По состоянию на февраль, индекс опережающих индикаторов в РК, который прогнозирует состояние развития экономики 6-9 месяцев, составил 99,8 пункта. Такая же отметка фиксировалась в январе. Таким образом, показатель ниже 100 пунктов регистрируется два месяца подряд. Это происходит впервые с сентября 2014 года. В других странах ОЭСР показатель растёт. Аналогичный показатель Национального статистического управления РК также сокращается. Показатель за март составил 100,4 пункта, снизившись на 0,2 пункта.









