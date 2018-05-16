РК – единственная страна ОЭСР с отрицательным ростом экспорта услуг

РК стала единственной страной-членом ОЭСР, где зафиксирован отрицательный рост экспорта услуг. Он сократился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 87 млрд 720 млн долларов. Отрицательный рост фиксируется третий год подряд. Средний показатель по ОЭСР вырос на 7,2%. Наибольший рост отмечен в Ирландии – 19,1%. В 14 странах ОЭСР рост превысил 10%. Среди главных причин сохранения отрицательной отметки указывается усиление воны. Вместе с тем, эксперты отмечают низкую конкурентоспособность отечественной отрасли услуг, учитывая длительное сохранение отрицательного показателя. Это объясняется тем, что профильная отрасль сосредоточена не на туризме, юридических и финансовых услугах, страховании и других услугах с высокой добавленной стоимостью, а на гораздо менее прибыльных оптовых и розничных продажах, гостиничном и ресторанном бизнесе.











