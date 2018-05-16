Hyundai Motor и KIA Motors наращивают продажи в развивающихся странах

Опубликовано : 2018-05-14 11:32:41 Обновлено : 2018-05-14 11:37:25

Hyundai Motor и KIA Motors наращивают продажи в развивающихся странах

Компании Hyundai Motor и KIA Motors увеличили продажи на рынках развивающихся стран. По данным автоконцерна,представленным 14 мая, в период с января по апрель этого года в Бразилии,России, Индии и Мексике было продано 427.408 автомобилей Hyundai и KIA. Это на 15,1% больше, чем за тот же периодпрошлого года. Продажи концерна на мировом рынке выросли на 1,9%. На четыре вышеуказанныестраны приходится 18,4% всех мировых продаж двух южнокорейскихавтопроизводителей. Показатель растёт с 2007 года. В указанный период ростпродаж в России составил 30,1%, в Мексике 19%, в Бразилии 14%, в Индии 6,3%.  




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