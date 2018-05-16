РК привлекает инвесторов из Японии

15-16 мая министерство промышленности, торговли и энергетики РК проведёт в Токио мероприятия по привлечению инвестиций. Об этом в понедельник сообщил представитель ведомства. Цель состоит в восстановлении японских инвестиций в РК, которые сократились в первом квартале этого года. Южнокорейская делегация во главе с заведующим отделом внешней торговли и инвестиций Ким Ён Самом намерена провести встречи с представителями 12 японских компаний, которые обладают высокой конкурентоспособностью в сферах биотехнологий, новейших материалов, химии и возобновляемой энергетики. Южнокорейская сторона намерена подтвердить крепость и перспективы отечественной экономики, в том числе учитывая устранение факторов недооценки потенциала РК благодаря успеху межкорейского саммита.









