Экспорт РК вырос на 14,8%

Опубликовано : 2018-05-21 09:30:42 Обновлено : 2018-05-21 11:12:08

Экспорт РК вырос на 14,8%

В мае южнокорейский экспорт показывает хорошие результаты, в основном благодаря полупроводникам и нефтепродуктам. По данным Таможенного управления, представленным 21 мая, в период с 1 по 20 мая объём экспорта вырос на 14,8% в годовом исчислении, составив 29,1 млрд долларов. Ранее, в апреле показатель сократился на 1,5% из-за довольно высокой отметки за тот же период прошлого года. Однако данное снижение стало первым за полтора года, что вызвало опасения экспертов. Наибольший рост в указанный период этого месяца отмечен относительно полупроводников – 42,8%, нефтепродуктов – 19,1%, автомобилей – 12,6%. Экспорт в Китай вырос на 25,1%, в США на 14%, в ЕС на 33,1%. Сумма импорта выросла на 10,7% до 27,5 млрд долларов. Таким образом, профицит торгового баланса составил 1 млрд 550 млн долларов.  



[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>