Экспорт РК вырос на 14,8%

В мае южнокорейский экспорт показывает хорошие результаты, в основном благодаря полупроводникам и нефтепродуктам. По данным Таможенного управления, представленным 21 мая, в период с 1 по 20 мая объём экспорта вырос на 14,8% в годовом исчислении, составив 29,1 млрд долларов. Ранее, в апреле показатель сократился на 1,5% из-за довольно высокой отметки за тот же период прошлого года. Однако данное снижение стало первым за полтора года, что вызвало опасения экспертов. Наибольший рост в указанный период этого месяца отмечен относительно полупроводников – 42,8%, нефтепродуктов – 19,1%, автомобилей – 12,6%. Экспорт в Китай вырос на 25,1%, в США на 14%, в ЕС на 33,1%. Сумма импорта выросла на 10,7% до 27,5 млрд долларов. Таким образом, профицит торгового баланса составил 1 млрд 550 млн долларов.









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