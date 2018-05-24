Индекс цен южнокорейских производителей вырос на 0,1%

В апреле 2018 года индекс цен южнокорейских производителей составил 104,13 пункта. Он вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, представленном 21 мая. Эксперты указывают, что в апреле цены на нефть выросли на 8,8%, что и привело к увеличению индекса цен производителей. Рост цен на сельскохозяйственные продукты составил 0,4%. До этого показатель сокращался два месяца подряд. Нынешний незначительный подъём связывают с улучшением урожая. Цены на услуги выросли на 0,1%. Наибольший рост в этой сфере отмечается в гостиничном и ресторанном бизнесе – 0,4%. По сравнению с апрелем прошлого года цены производителей выросли на 1,6%. Данный показатель сохраняет рост в годовом исчислении с ноября 2016 года.

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