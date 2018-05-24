20 мая на 73-м году жизни скончался глава LG Group Ку Бон Му, который в течение 23 лет возглавлял корпорацию. С прошлого года он получил несколько операций на мозге, но состояние продолжало ухудшаться. Ку Бон Му получил руководство LG Group в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна. Предполагается, что приемником является его сын Ку Гван Мо, который входит в совет директоров корпорации. Похороны, по пожеланию Ку Бон Му, пройдут тихо в кругу семьи. Ку Бон Му начал работу в Lucky Goldstar в 1975 году в возрасте 30 лет. Через 20 лет он возглавил корпорацию, смело начав развитие новых отраслей услуг связи и дисплеев. Он же стал инициатором изменения названия на аббревиатуру LG, а так же на структурные изменения до статуса холдинговой компании. Под его руководством продажи корпорации выросли в пять раз с 30 до 150 млрд долларов.









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