Скончался глава LG Group Ку Бон Му

Опубликовано : 2018-05-21 11:02:48 Обновлено : 2018-05-21 13:48:44

Скончался глава LG Group Ку Бон Му

20 мая на 73-м году жизни скончался глава LG Group Ку Бон Му, который в течение 23 лет возглавлял корпорацию. С прошлого года он получил несколько операций на мозге, но состояние продолжало ухудшаться. Ку Бон Му получил руководство LG Group в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна. Предполагается, что приемником является его сын Ку Гван Мо, который входит в совет директоров корпорации. Похороны, по пожеланию Ку Бон Му, пройдут тихо в кругу семьи. Ку Бон Му начал работу в Lucky Goldstar в 1975 году в возрасте 30 лет. Через 20 лет он возглавил корпорацию, смело начав развитие новых отраслей услуг связи и дисплеев. Он же стал инициатором изменения названия на аббревиатуру LG, а так же на структурные изменения до статуса холдинговой компании. Под его руководством продажи корпорации выросли в пять раз с 30 до 150 млрд долларов.  



[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>