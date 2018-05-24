В последнее время из-за повышенной влажности в РК растёт спрос на влагопоглощатели или осушители воздуха. По данным сети крупных супермаркетов мелкооптовой торговли Lotte Mart, в период с 14 по 20 мая продажи влагопоглощателей выросли на 260% по сравнению с предыдущей неделей. В Сеуле с 16 по 18 мая, когда шли сильные ливни, продажи выросли на 415% по сравнению аналогичным периодом на предыдущей неделе. Указывается, что рост продаж связан с тем, что данные аппараты изба вляют от излишней сырости в доме и помогают при сушке одежды после стирки. К тому же в последнее время появились новые модели с поддержкой технологий искусственного интеллекта.







