В РК растёт спрос на влагопоглощатели

Опубликовано : 2018-05-21 11:29:14 Обновлено : 2018-05-21 15:48:54

В РК растёт спрос на влагопоглощатели

В последнее время из-за повышенной влажности в РК растёт спрос на влагопоглощатели или осушители воздуха. По данным сети крупных супермаркетов мелкооптовой торговли Lotte Mart, в период с 14 по 20 мая продажи влагопоглощателей выросли на 260% по сравнению с предыдущей неделей. В Сеуле с 16 по 18 мая, когда шли сильные ливни, продажи выросли на 415% по сравнению аналогичным периодом на предыдущей неделе. Указывается, что рост продаж связан с тем, что данные аппараты изба вляют от излишней сырости в доме и помогают при сушке одежды после стирки. К тому же в последнее время появились новые модели с поддержкой технологий искусственного интеллекта. 



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>