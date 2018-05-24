Мировые бизнес-акселераторы соберутся в Сеуле

Опубликовано : 2018-05-21 12:06:03 Обновлено : 2018-05-21 15:39:10

С 23 по 25 мая в Корейском центре выставок и конференций KOEX в Сеуле состоится вторая конференция бизнес-акселераторов Global Accelerator Conference & Demo Day. Её организаторами выступают Корейская ассоциация внешней торговли, Сеульский инновационный центр креативной экономики, а также газета The Korea Economic Daily. Под бизнес-акселераторами понимаются компании и институты, которые специализируются на поддержке стартапов через программы развития, менторство и обучение. В мероприятии примут участие 14 крупных профильных инвестиционных компаний из семи стран мира, в числе которых США, Великобритания, Япония, Китай и другие. На конференции состоятся лекции на тему выхода на рынки Северной Америки, Европы, Азии, мероприятия по ознакомлению со стартапами РК, выставка товаров и услуг венчурных предприятий, консультации и другое.

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