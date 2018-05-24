РК поддерживает сельское хозяйство в выходе на экспортные рынки

22 мая Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции и министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК заявили о решении поддержки продвижения на экспорт новых девяти видов товаров. Среди них продукция из зелёного горошка, порошок острого перца Чхонъян, грушевый концентрат и другие. С 2016 года корпорация реализует проект «Miracle K-Food» для увеличения доходов фермерских хозяйств, в рамках которого отбираются новые виды сельхозпродукции для экспорта. После отбора корпорация проводит тест для определения реализуемости товаров на зарубежных рынках, для чего используются каналы внешнеторговых компаний. Также организуются тестовые отправки за рубеж, и оказывается поддержка в закреплении на рынке.