В Бангкоке открылся Центр поддержки применения FTA

Опубликовано : 2018-05-22 17:14:08 Обновлено : 2018-05-22 18:09:56

В Бангкоке открылся Центр поддержки применения FTA

По сообщению министерства промышленности, торговли и энергетики РК 21 мая в Бангкоке в здании представительства Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) открылся Центр поддержки применения соглашения о свободной торговле (FTA). Центр будет оказывать помощь отечественным компаниям, работающим в странах АСЕАН, в вопросе эффективного применения правил FTA. Соглашение о свободной торговле РК и Таиланда вступило в силу в январе 2010 года. В 2017 году объём торговли между двумя странами составил 12,7 млрд долларов, а экспорт РК в Таиланд - 7,4 млрд долларов. Однако указывается на низкий уровень применения льгот FTA южнокорейскими предприятиями. В связи с этим министерство открыло в Банкоке данный центр, чтобы оказывать отечественным бизнесменам консультационные услуги по вопросам таможенных процедур, налогообложения и другим темам. 





[Photo : KBS News]

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