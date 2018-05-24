Дополнительный бюджет будет выполнен в кротчайшие сроки

Опубликовано : 2018-05-22 17:30:40 Обновлено : 2018-05-22 18:11:43

Дополнительный бюджет будет выполнен в кротчайшие сроки

Министерство планирования и финансов РК намерено в кротчайшие сроки выполнить дополнительный бюджет, проект которого был одобрен Национальным собранием 21 мая. Соответствующий план был обсуждён в этот же день в ходе пятого экстренного заседания по управлению финансами за 2018 год. Второй замминистра Ким Ён Чжин призвал выполнить дополнительный бюджет более чем на 70% в течение двух месяцев. Это означает, что до конца июля будут выделены средства в объёме более 2,5 млрд долларов. Весь бюджет планируется выполнить к концу года. В правительстве считают, что подобная оперативность необходима для получения желаемого эффекта.  



[Photo : KBS News]

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