Дополнительный бюджет будет выполнен в кротчайшие сроки

Министерство планирования и финансов РК намерено в кротчайшие сроки выполнить дополнительный бюджет, проект которого был одобрен Национальным собранием 21 мая. Соответствующий план был обсуждён в этот же день в ходе пятого экстренного заседания по управлению финансами за 2018 год. Второй замминистра Ким Ён Чжин призвал выполнить дополнительный бюджет более чем на 70% в течение двух месяцев. Это означает, что до конца июля будут выделены средства в объёме более 2,5 млрд долларов. Весь бюджет планируется выполнить к концу года. В правительстве считают, что подобная оперативность необходима для получения желаемого эффекта.









[Photo : KBS News]