РК и Индия обсудят условия соглашения об экономическом партнёрстве

29-30 мая РК и Индия проведут в Сеуле консультации по вопросу улучшения условий Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве (СЕРА). Представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК на переговорах по соглашениям о свободной торговле (FTA) Ким Ги Чжун встретится с секретарём министра торговли и промышленности Индии Санджэем Чадхой. Они обсудят вопросы улучшения стандартов обозначения страны-производителя, а также открытия рынков товаров и услуг. Всеобъемлющее соглашение двух стран вступило в силу в 2010 году. По состоянию на прошлый год, общий объём двустороннего торгового обмена составил 20 млрд долларов. При этом экспорт в Индию достиг 15 млрд долларов. Однако эффективность соглашения снижается из-за жёстких таможенных процедур.





