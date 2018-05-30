47 южнокорейских компаний имеют капитал, превышающий 1 трлн вон

Опубликовано : 2018-05-28 10:38:28 Обновлено : 2018-05-28 10:39:17

47 южнокорейских компаний имеют капитал, превышающий 1 трлн вон

В РК работают 47 крупных компаний, разместивших акции на бирже, с капиталом более 1 трлн вон или 930,5 млн долларов. Такими стали результаты исследования, проведённого в конце марта среди 2.194 компаний. Общий капитал указанных 47 предприятий составил 158 трлн 940 млрд вон или 148 млрд долларов. Это на 7,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший показатель отмечен у Samsung Electronics – 30,1 млрд долларов. Далее следуют Hana Financial Group – 9,3 млрд долларов и Hyundai Motor – 7,8 млрд долларов. Среди вышеуказанных 47 компаний пять филиалов Samsung Group и по четыре от Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group.   



[Photo : YONHAP News]

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