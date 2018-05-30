В 2017 году показатели промышленности РК улучшились

Опубликовано : 2018-05-28 16:14:03 Обновлено : 2018-05-28 16:29:05

В 2017 году показатели промышленности РК улучшились

В прошлом году продажи в промышленной отрасли РК выросли на 9,9%. Об этом говорится в докладе Банка Кореи за 2017 год, опубликованном 28 мая. Это самый большой рост с 2013 года, когда начался сбор соответственной статистики. Рост продаж крупных компаний составил 9,5%. Однако в предыдущем году показатель сократился на 0,3%. Среди компаний малого и среднего бизнеса рост увеличился с 7,4% до 11,3%. В Банке Кореи отметили, что нынешняя тенденция связана с ростом экспорта основной продукции. Наибольший вклад в увеличение показателя внесли отрасли нефтехимии, машиностроения и электроники.  


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