В 2017 году показатели промышленности РК улучшились

В прошлом году продажи в промышленной отрасли РК выросли на 9,9%. Об этом говорится в докладе Банка Кореи за 2017 год, опубликованном 28 мая. Это самый большой рост с 2013 года, когда начался сбор соответственной статистики. Рост продаж крупных компаний составил 9,5%. Однако в предыдущем году показатель сократился на 0,3%. Среди компаний малого и среднего бизнеса рост увеличился с 7,4% до 11,3%. В Банке Кореи отметили, что нынешняя тенденция связана с ростом экспорта основной продукции. Наибольший вклад в увеличение показателя внесли отрасли нефтехимии, машиностроения и электроники.





