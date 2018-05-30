РК готовится к последствиям санкций США против Ирана

Опубликовано : 2018-05-28 16:18:11 Обновлено : 2018-05-28 16:30:48

РК готовится к последствиям санкций США против Ирана

При правительстве РК начала работу экстренная рабочая группа экспертов, которая должна снизить ущерб отечественных компаний, связанный с американскими санкциями против Ирана. Формированием группы занималось Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). Решение о создании экспертной группы было принято, чтобы избежать неразберихи в данной ситуации. Осложнения могут быть связаны с тем, что по состоянию на прошлый год 88% отечественных предприятий, работавших с Ираном, приходились на малый и средний бизнес. KOTRA намерена предоставлять им консультационную и информационную поддержку. Кроме того, планируется запустить систему экстренного реагирования, действующую на основе 127 торговых представительств в разных странах мира.   





[Photo : KBS News]

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