В РК наблюдается рост числа китайских туристов

Опубликовано : 2018-05-29 10:46:38 Обновлено : 2018-05-29 10:58:08

В РК наблюдается рост числа китайских туристов

В апреле в Китае было подано 7.786 заявок на групповые туры в РК, что на 122% больше, чем в начале этого года. Заявки на получение индивидуальных туристических виз для посещения РК подали 114.519 китайцев. Данная отметка выросла на 151,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, в апреле количество китайских туристов, посетивших РК, выросло на 58,3%, составив 385.386 человек. Такой рост объясняется снятием запрета на групповые туры в РК в ряде крупных городов и провинций Китая. Эксперты считают, что такая тенденция будет продолжаться.  


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