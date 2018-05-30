Потребительские настроения в РК ухудшились

Потребительские настроения в РК улучшились впервые за последние шесть месяцев. По данным Банка Кореи, представленным 29 мая, по состоянию на май индекс потребительских настроений составил 107,9 пункта. Это на 0,8 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Данный показатель определяется исходя из среднего показателя за период с 2003 по 2016 год. Если отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему отечественной экономики. Представитель Банка Кореи заявил, что наиболее весомым фактором роста показателя являются ожидания активизации экономическом сотрудничестве Юга и Севера на фоне улучшения двусторонних отношений. Кроме того, на ситуацию повлияло сглаживание опасений по поводу торгового противостояния США и Китая, а также улучшение ситуации с валютным курсом и на рынке ценных бумаг. Текущий индекс удовлетворённости потребителей вырос на 3 пункта, составив 89 пунктов, а перспективный индекс на 5 пунктов до 101 пункта. Прогнозы возможностей трудоустройства выросли на 2 пункта до 96 пунктов.







[Photo : KBS News]