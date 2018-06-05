РК лидер ОЭСР по уровню занятости среди пожилых людей

В 2016 году в РК уровень занятости среди людей в возрасте старше 75 лет составил 18,1%. Это самый высокий показатель среди 16 стран-членов ОЭСР, предоставивших свои данные для анализа. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 2 июня. На втором месте Мексика – 15,3%. В остальных 14-ти странах отметка ниже 10%. Между тем, уровень занятости в категории от 15 до 24 лет в РК составил 27,2%. Это 28-е место среди 35 стран-членов организации. Средняя по ОЭСР отметка составляет 41,1%. Показатель в категории от 25 до 29 лет в РК составил 69,6%. Это 29-е место. Средняя отметка по ОЭСР 73,7%. Нынешняя ситуация в РК вызвана тем, что пожилые люди после выхода на пенсию вынуждены работать из-за необеспеченности. Напротив, для молодёжи нет достаточного количества качественных рабочих мест.







