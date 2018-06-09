Занятость среди молодёжи от 15 до 19 лет резко снизилась

Опубликовано : 2018-06-06 10:52:14 Обновлено : 2018-06-06 11:04:04

Занятость среди молодёжи от 15 до 19 лет резко снизилась

В апреле в РК количество занятых граждан в возрасте от 15 до 19 лет сократилось на 28,6% в годовом исчислении, составив 189 тыс. человек. Об этом сообщается в Национальном статистическом управлении. Нынешний спад является самым большим с июля 1982 года, когда начался сбор соответствующей статистики. В сентябре прошлого года был отмечен рост в 4,1%. Но после этого фиксируется постоянное снижение. В прошлом году, 76,7% занятых людей указанной возрастной категории привлекались к временной работе. Чаще всего речь шла о сфере торговли, а также секторе ресторанного и гостиничного бизнеса. По мнению экспертов, сокращение уровня занятости среди молодёжи от 15 до 19 лет может быть отчасти связано с последствиями повышения МРОТ. Кроме того, возможно сказалось сокращение общего количества населения данного возраста. Однако некоторые эксперты указывают, что изменение структуры населения может оказать очень ограниченное влияние. Поэтому самым большим фактором является повышение МРОТ.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>