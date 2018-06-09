Отрасль культурных и развлекательных контентов РК на подъёме

Южнокорейская отрасль культурных и развлекательных контентов и индивидуальных услуг постепенно восстанавливается от спада, ставшего последствием санкционных мер Китая в ответ на размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD. По данным Банка Кореи, в апреле профицит баланса в сфере культурных и развлекательных контентов, а также индивидуальных услуг составил 34,5 млн долларов. Это самый большой показатель с апреля прошлого года. Речь идёт о платёжном балансе в сфере образования, здравоохранения, создания контентов кино, радио и телевидения. Наибольшая доля в этой сфере приходится на медиа контенты, что объясняется популярностью корейской культурной волны Халлю. До 2013 года РК в основном фиксировала дефицит платёжного баланса в данном секторе. Но с 2014 года благодаря корейской культурной волне Халлю начал регистрироваться профицит. Представитель Банка Кореи отметил, что вероятнее всего нынешнее увеличение профицита вызвано сглаживанием противостояния КНР и РК по комплексам ПРО THAAD. По состоянию на апрель накопленный объём профицита составил 70 млн долларов.