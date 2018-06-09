KDI: экономика РК продолжает рост Video

Опубликовано : 2018-06-07 11:14:51 Обновлено : 2018-06-08 09:52:19

Несмотря на замедление темпов увеличения внутреннего рынка, южнокорейская экономика сохраняет хороший рост, благодаря подъёму экспорта. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI), представленного 6 июня. Отмечается, что в апреле индекс производства вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это при том, что в марте был зафиксирован минус в 0,6%. Нынешний рост объясняется улучшением показателей обрабатывающей промышленности. Потребление выросло на 5,2%, демонстрируя положительную тенденцию. Но потребление в сфере услуг растёт всё ещё не так активно. Инвестиции в производственные мощности выросли на 3,1%. Экспорт в мае вырос на 13,5%. Это вновь обусловлено высоким ростом поставок полупроводников на 44,5% и нефтепродуктов на 26,8%.

[Photo : YONHAP News]

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