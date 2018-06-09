На рынке импортных автомобилей РК лидером вновь стал Mercedes-Benz

В мае на рынке импортных автомобилей РК первое место по продажам пятый раз подряд занял немецкий концерн Mercedes-Benz. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), представленным 7 июня, общие продажи на данном рынке составили 23.470 автомобилей. Это на 21,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Показатель сократился на 9,5% по сравнению с апрелем. Общий накопленный показатель с января по май этого года вырос на 23,7%, составив 116.798 автомобилей. Немецкий бренд Mercedes-Benz вновь занял первое место. В мае продажи этого концерна составили 5.839 автомобилей. На втором месте BMW – 5.222, на третьем месте Volkswagen – 2.194. Далее следуют AUDI, Land-Rover, Lexus, FORD и другие.







