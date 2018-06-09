В Пусане проходит Международный автосалон BIMOS-2018

Опубликовано : 2018-06-07 13:34:27 Обновлено : 2018-06-07 13:36:06

В Пусане проходит Международный автосалон BIMOS-2018

С 7 по 17 июня в Пусане проходит Международный автосалон BIMOS-2018. В этом году мероприятие открылось под лозунгом "Больше, чем инновации. Взгляд в будущее". На экспозиции будут представлены беспилотные и экологичные автомобили, а также другие технологии будущего. Посетители смогут увидеть около 200 новых автомобилей от 19 всемирно известных автомобильных концернов. В автосалоне примут участие около 170 предприятий, включая производителей автозапчастей и комплектующих. Кроме того, в рамках выставки запланирована мировая премьера новой модели автопроизводителя Mercedes-Benz и премьеры от южнокорейских автомобильных брэндов Genesis и Kia Motors.  



[Photo : YONHAP News]

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