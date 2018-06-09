Успех FTA между РК и EFTA

Опубликовано : 2018-06-07 13:44:22 Обновлено : 2018-06-07 13:45:52

Успех FTA между РК и EFTA

5-6 июня в Женеве прошло шестое заседание совместного комитета РК и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) по вопросу двустороннего соглашения о свободное торговле (FTA). Участники мероприятия обсудили результаты сотрудничества в рамках FTA, а также планы по снижению технических торговых барьеров в торговле. Стороны сошлись во мнении о том, что с марта 2006 года, когда двустороннее соглашение FTA вступило в силу, взаимная торговля и инвестиции значительно выросли. Они приняли решение продолжать работу по развитию сотрудничества. В прошлом году объём двустороннего товарооборота составил 9 млрд 280 млн долларов. Это на 220% больше, чем за год до вступления соглашения в силу. Инвестиции РК в Европейскую ассоциации свободной торговли выросли с 950 млн долларов в 2005 году до 2,5 млрд долларов в 2017 году. Инвестиции ассоциации в РК также выросли с 1,4 млрд до 3,3 млрд долларов. Следующее заседание комитета состоится в 2020 году в Сеуле.  




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