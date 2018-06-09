РК и Греция укрепляют сотрудничество в области морского транспорта

Опубликовано : 2018-06-07 14:07:11 Обновлено : 2018-06-07 14:12:33

РК и Греция укрепляют сотрудничество в области морского транспорта

6 июня в Афинах состоялся 2-й южнокорейско-греческий форум по сотрудничеству в области морского транспорта. Он проводился при поддержке посольства РК в Греции и известного местного Института промышленно-экономических исследований (IOBE). Мероприятие прошло в рамках крупнейшей международной выставки судоходства и судостроения "Посейдония-2018". В форуме приняли участие порядка 300 человек, среди которых были специалисты этой области, судовладельцы, высокопоставленные греческие чиновники и дипломаты. Выступая на форуме, министр морского транспорта Греции Панайотис Курумблис отметил, что только в этом году РК получила от греческих судовладельцев заказы на 81 судно. Министр выразил надежду на дальнейшее продолжение тесного сотрудничества обеих стран.  



[Photo : KBS News]

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